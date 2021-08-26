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مدير صحة تبوك يكرم المستشفيات المشاركة بالمركز الاقليمي لمعلومات الادوية والتيقظ

مدير صحة تبوك يكرم المستشفيات المشاركة بالمركز الاقليمي لمعلومات الادوية والتيقظ

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مدير صحة تبوك يكرم المستشفيات المشاركة بالمركز الاقليمي لمعلومات الادوية والتيقظ

مدير صحة تبوك يكرم المستشفيات المشاركة بالمركز الاقليمي لمعلومات الادوية والتيقظ
http://almnatiq.net/?p=1017188
المناطق_تبوك

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي اليوم  بمكتبه الصيدلانية خالدة أحمد العنزي مشرفة المركز الاقليمي لمعلومات الادوية والتيقظ بصحة تبوك كذلك مدير مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور فواد المالكي ومدير مستشفى الملك خالد بتبوك فهد العنزي ومدير مستشفى حقل محمد زايد العمراني ومدير مستشفى ضباء عبدالله العلي نظير حصول المستشفيات على شهادات شكر من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء على الجهود المتميزه والمساهمة الفعالة من خلال مشاركتهم بإلابلاغ عن الاعراض الجانبية للأدوية .من جهته قدم الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك شكره وتقديره للمكرمين متمنيا لهم مزيد من العطاء ليواصلوا طريقهم الى التفاني لأداء واجباتهم.واكد الغامدي ان هذا التكريم للذين أسهموا بفاعلية في رفع نسبة البلاغات ورصد الأعراض الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها لدى هيئة الغذاء والدواء للمتابعة .حيث تم تكريمهم اليوم وهم الصيدلانية فوزيه محمود القبلي من مستشفى الملك خالد و الصيدلانية تركيه عبدالله العنزي من مستشفى الملك فهد التخصصي  و الصيدلانية منيره أحمد الناخبي  من مستشفى ضباء والصيدلي محمود زايد العمراني من مستشفى حقل والصيدلي محمد عباش المالكي مستشفى أملج .

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