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بلدية القطيف: إطلاق حملة “ديرتنا بلا تشوهات” بمشاركة ٢٠٠ متطوع ومتطوعة تزامنا مع بداية العام الدراسي

بلدية القطيف: إطلاق حملة “ديرتنا بلا تشوهات” بمشاركة ٢٠٠ متطوع ومتطوعة تزامنا مع بداية العام الدراسي

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بلدية القطيف: إطلاق حملة “ديرتنا بلا تشوهات” بمشاركة ٢٠٠ متطوع ومتطوعة تزامنا مع بداية العام الدراسي

بلدية القطيف: إطلاق حملة “ديرتنا بلا تشوهات” بمشاركة ٢٠٠ متطوع ومتطوعة تزامنا مع بداية العام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=1017191
المناطق_القطيف

أطلقت بلدية القطيف حملة توعوية تحت شعار “ديرتنا بلا تشوهات”، والتي تهدف الى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن الحملة انطلقت بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد بمشاركة أكثر من 200 متطوع ومتطوعة من أفراد المجتمع لتمكينهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 عبر مشاركة المتطوعين بكل حب وعطاء وانتماء في طلاء الأرصفة، ودهان مطبات عبور المشاة، ومسح الكتابات في أسوار المدارس، والابلاغ عن السيارات التالفة ورفعها من قبل المقاول في محيط مدارس البنين والبنات في كافة مدن وبلدات المحافظة.

وقال إنه تم صيانة وإعادة صيانة بعض الشوارع المحيطة بالمدارس وتزويد بعضها بمطبات صناعية، والتنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير بالملاحظات الخاصة بالحدائق المجاورة للمدارس، والتنسيق مع إدارة الإنارة لتلافي بعض السلبيات الموجودة في أعمدة الإنارة المحيطة بالمدارس.

وأبان بأن البلدية عملت على زيادة الحاويات للمدارس لرمي النفايات بالإضافة لغسلها وتعقيمها، وغسل الأرصفة المحيطة بالمدارس، مؤكداً سعي البلدية لبذل أقصى الجهود للرقي بتقديم الخدمات البلدية كافة، ومتابعة المشاريع والمبادرات خاصة فيما يتعلق ببرامج تحسين المشهد الحضري وبرامج أنسنة المدن المنبثقة من برامج جودة الحياة.

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