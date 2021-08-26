إجراء اكثر من 300 عملية ” جراحة اليوم الواحد ” في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

المناطق_تبوك

أجرى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك خلال الثلاثة أشهر الماضية “329 ” عملية “جراحة اليوم الواحد” وذلك في تخصصات العيون والجراحة العامة والأنف والإذن والحنجرة والمسالك البولية والأسنان .وأوضحت صحة تبوك أن المستشفى يواصل جهوده لتقليل قوائم الانتظار للعمليات الروتينية حيث تم دعم قسم جراحة اليوم الواحد بكفاءات طبية وفنية متخصصة للوصول لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة .