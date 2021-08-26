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إستراتيجيات التسعير ومبادئ سلامة الغذاء ورشتي عمل بغرفة تبوك

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إستراتيجيات التسعير ومبادئ سلامة الغذاء ورشتي عمل بغرفة تبوك

إستراتيجيات التسعير ومبادئ سلامة الغذاء ورشتي عمل بغرفة تبوك
http://almnatiq.net/?p=1017200
المناطق_تبوك

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة التغذية والإعاشة ورشتي عمل بعنوان إستراتيجيات التسعير ومبادئ سلامة الغذاء في المطاعم بحضور أمين عام الغرفة المكلف طيار السحيمي ورئيسة اللجنة عهود المسعودي وعدد من ملاك المطاعم والمقاهي والمصانع الغذائية.وجرى خلال الورشة التركيز على عدد من الموضوعات من أهمها الغذاء الآمن ومخاطر تلوث الغذاء والقواعد الأربعة لسلامته وتقديم تعريف باستراتيجيات التسعير للغذاء.

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