إستراتيجيات التسعير ومبادئ سلامة الغذاء ورشتي عمل بغرفة تبوك

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نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة التغذية والإعاشة ورشتي عمل بعنوان إستراتيجيات التسعير ومبادئ سلامة الغذاء في المطاعم بحضور أمين عام الغرفة المكلف طيار السحيمي ورئيسة اللجنة عهود المسعودي وعدد من ملاك المطاعم والمقاهي والمصانع الغذائية.وجرى خلال الورشة التركيز على عدد من الموضوعات من أهمها الغذاء الآمن ومخاطر تلوث الغذاء والقواعد الأربعة لسلامته وتقديم تعريف باستراتيجيات التسعير للغذاء.