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أمير منطقة جازان ونائبه يعزيان في وفاة الأديب والشاعر البهكلي

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أمير منطقة جازان ونائبه يعزيان في وفاة الأديب والشاعر البهكلي

أمير منطقة جازان ونائبه يعزيان في وفاة الأديب والشاعر البهكلي
http://almnatiq.net/?p=1017203
المناطق_ فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير ‫محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص التعازي والمواساة لأبناء وأسرة البهكلي، في وفاة والدهم الأديب والشاعر الدكتور أحمد بن يحيى البهكلي- رحمه الله-‏ وذلك إثر معاناة مع المرض.
وثمن سمو أمير جازان وسمو نائبه جهود الأديب الراحل في دعم الحركة الأدبية والثقافية والاجتماعية في المنطقة من خلال نادي جازان الأدبي وإسهاماته ومشاركته الشعرية في كافة المحافل داخليا وخارجيًا ، سائلين الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة و الرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر ..

وعبَّر أبناء وأفراد أسرة الفقيد كافة، من عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهما لهم، ومشاركتهما في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة، وألا يُريهما أي مكروه في عزيز لديهم.

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