أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 20 ألف جولة رقابية وتغلق 20 منشآه مخالفة

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نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأيام الـ 15 يوماً الماضية 20798 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية نتج عنها إصدرا 23 مخالفة وإغلاق 20 منشآه مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي، من خلال فرقها الرقابية.

ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم “940” أو عن طريق تطبيق بلدي.