مهرجان خيرات الباحة يضع بصمة في مسيرة التنمية الزراعية بالمنطقة

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شكل مهرجان خيرات الباحة تحولًا إيجابيًا ومحفزاً لوضع بصمة في مسيرة التنمية الزراعية بالمنطقة وجعل منتجاتها الزراعية تتخطى مستوى المنطقة؛ لاسيما وأنها تتميز بامتلاكها المساحات الزراعية الواسعة؛ والتربة ذات الخصوبة العالية, والوفرة في المياه الجوفية ما أسهم في نجاح الزراعة فيها.

ويتضمن مهرجان خيرات الباحة الواقع بدوار الشفا 50 ركناً يعرض من خلالها 24 مزارعاً العديد من المنتوجات الزراعية المتنوعة، التي تشتهر بها المنطقة، مثل العنب والرمان والمانجو والموز والفراولة وزيت الزيتون والخوخ والرطب والبن الشدوي وحبوب القمح والذرة وغيرها, فيما تضمنت 26 ركناً خُصصت لعرض منتجات وأعمال المهتمين بالحرف اليدوية والأسر المنتجة من أبناء وبنات المنطقة، التي تشمل الملبوسات والمصوغات والمشغولات والألعاب الشعبية، وأشهر المأكولات الشعبية التي تشتهر بها الباحة.

ويتضمن كذلك المهرجان المشاتل الزراعية بأرض المهرجان، التي تضمّ العديد من الشتلات المختلفة للمحاصيل الزراعية بالمنطقة, وجناح لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه والخدمات التي يقدمانها لدعم الزراعة بالمنطقة.