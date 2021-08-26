أمانة الشرقية تنفذ 1476 جولة رقابية وتضبط 84 مخالفة

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1476 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع اسفرت عن ضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، مشددة على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل عدد 20 بلاغاً حول مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.