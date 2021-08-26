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أمانة الشرقية تعتمد ٨٢ مخططاً في 8 محافظات

أمانة الشرقية تعتمد ٨٢ مخططاً في 8 محافظات
http://almnatiq.net/?p=1017224
المناطق_واس

اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الماضي 1442هـ ٨٢ مخططاً في ٨ محافظات بالمنطقة بمساحة إجمالية بلغت ٤١ مليون متر مربع تضم العديد من الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية والاستثمارية.
وأوضحت الأمانة أن حاضرة الدمام تصدرت عدد المخططات المعتمدة التي بلغت ٥٦ مخططاً سكنياً وتخصيص أكثر من ٥٩ ألف متر مربع للمخططات الصناعية والاستثمارية.
وأبانت أن إجمالي عدد القطع السكانية في المخططات في كافة المحافظات بلغت ٢٨٨١٨ قطعة، بينما بلغ إجمالي مساحة المخططات الصناعية ٥٩٩٦٠٥ أمتار مربعة، ووصل إجمالي مساحة المخططات الاستثمارية ٥٨٣٣٦٣ متراً مربعاً، فيما بلغ إجمالي مساحة الخدمات الحكومية والمرافق١٧٢٤٩٠متراً مربعاً، وسجلت مساحة المخططات الترفيهية ١.٥٥مليون متر مربع.

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