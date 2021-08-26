أكثر من 466 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن بعسير

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قدّمت عيادات “تطمن” في منطقة عسير خدماتها لأكثر من 466 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة .

يُذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.