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وصول الطائرة الإغاثية الثانية إلى الجزائر ضمن الجسر الجوي السعودي

وصول الطائرة الإغاثية الثانية إلى الجزائر ضمن الجسر الجوي السعودي
http://almnatiq.net/?p=1017230
المناطق - واس:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصلت اليوم إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ثاني طائرة تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للإسهام في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في بعض المدن الجزائرية مؤخرًا، وأدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة.
وتأتي المساعدات لتأكيد عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

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