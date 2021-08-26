أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق غدًا

المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات مناطق: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة”، ويمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات منطقة تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.