تدشين المرحلة الأولى من المشروع الوطني لأمن وحماية المطارات

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http://almnatiq.net/?p=1017256
المناطق - واس:

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، اليوم الخميس، بمطار العلا الدولي، المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات ضمن برنامج “تطوير أمن الطيران والبنية التحتية الأمنية للمطارات”.

ويُعد المشروع من أهم المشروعات الأمنية الشاملة على مستوى مطارات المملكة، ويشمل 24 مطارًا، ويهدف إلى تزويد المطارات بأحدث الأنظمة الأمنية المتكاملة مع بعضها إلكترونيًا.

ويشمل المشروع تأهيل وتطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز العمليات والمراقبة الأمنية في جميع المطارات، وإنشاء وتأهيل وتجهيز البوابات الأمنية المؤدية للساحة وغرف الحراسة، وتركيب أنظمة التحكم بالدخول والخروج وكاميرات المراقبة للبوابات الأمنية ونظام رادار المراقبة الأرضي لمحيط المطار مع كاميرات حرارية ورقمية.

كما يشمل تتبع المركبات داخل ساحة المطار، وتأهيل السياج الأمني المحيط به وطريق الدوريات الموازي له، وتنفيذ بنية تحتية منفصلة للأنظمة الأمنية، علاوة على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتشغيل وإدارة تلك التجهيزات بأعلى كفاءة.

وافتتح الدعيلج خلال التدشين مركز المراقبة والتحكم الأمني بمطار العلا الدولي، حيث أُصدرت أول بطاقة أمنية لدخول مركز التحكم والمراقبة لرئيس الهيئة، واطّلع على آلية عمل المركز ومهامه.

يُذكر أن مطار العلا الدولي شهد منذ أغسطس 2019 عددًا من المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية.

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