المملكة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي في كابول

المملكة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي في كابول

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المملكة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي في كابول

المملكة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي في كابول
http://almnatiq.net/?p=1017263
المناطق - واس:

عبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى؛ ولا زالت المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.
وأعربت الوزارة عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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