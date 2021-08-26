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أُعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتبة “جندي” رجال.



وبينت الإدارة أن استقبال الطلبات يبدأ يوم السبت الموافق20 /1/ 1443 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق25 /1/ 1443هـ، عبر بوابة ” أبشر – توظيف ” من خلال الرابط https://jobs.sa/.