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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1017270
المناطق -الباحة:

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها وعدد من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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