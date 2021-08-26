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فيديو وصور.. الفتح يُعمق متاعب الشباب ويفوز عليه بثنائية
http://almnatiq.net/?p=1017273
المناطق - الرياض:

حقق نادي الفتح فوزًا غاليًا على حساب نظيره الشباب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس)، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض نادي الشباب لضربة قوية، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه إيفر بانيجا في الدقيقة “21” بعدما رجع لتقنية الفيديو التي أثبتت ضرب اللاعب الأرجنتيني لاعب الفتح سفيان بن دبكة بدون كرة.

وزاد مهاجم الفتح، فراس البريكان، من متاعب نادي الشباب، وسجل هدف التقدم في الدقيقة “25” بعد تمريرة رائعة من كريستيان كويفا.

وحاول نادي الشباب العودة وتسجيل هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني، لكنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي الجيد لنادي الفتح.

وحصل لاعب الفتح، مروان سعدان على البطاقة الصفراء في الدقيقة “53”، تلاه تبديلان بنزول ايفان سنتيني وماجد كنبه وخروج فراس البريكان ومحمد الفهيد.

ودفع مدرب الشباب، البرازيلي شاموسكا، بعبدالله الجوعي بدلًا من كارلوس جونيور في الدقيقة “82” في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

وواصل نادي الشباب ضغطه على مرمى الفتح، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة التي شكّلت خطورة كبيرة.

وأخرج حكم المباراة، البطاقة الصفراء الثانية للاعب نادي الفتح علي مجرشي في الدقيقة “84”، ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح نواف البوشل في تعزيز تقدم نادي الفتح، في الدقيقة “87” بعد تمريرة من زميله علي الزقعان، ليصعب من مهمة الشباب.

وبهذه النتيجة رفع نادي الفتح رصيده للنقطة الرابعة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الشباب عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

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