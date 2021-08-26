بثلاثية.. فوز قاتل للنصر أمام “التعاون” (صور)

المناطق - الرياض:

خطف فريق النصر فوزًا قاتلاً أمام نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وتقدم نادي التعاون بهدف في الدقيقة (88) من ركلة جزاء سددها لاعبه كاكو بنجاح قبل أن يتعادل النصر في الدقيقة (90+1) بهدف سجله لاعبه فينسنت أبو بكر ثم سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني لفريق في الدقيقة 90+8 من ركلة جزاء قبل أن يُسجل حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة (90+13)

ورفع النصر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 6 في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد التعاون عند نقطة في المركز

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