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شركة البحر الأحمر تطرح وظائف شاغرة

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شركة البحر الأحمر تطرح وظائف شاغرة

شركة البحر الأحمر تطرح وظائف شاغرة
http://almnatiq.net/?p=1017309
المناطق - الرياض:

طرحت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول.

– مدير مشروع.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مدير التدقيق الداخلي.

– موظف استقبال.

– أخصائي زراعي.

– مدير أول الأمن الحيوي.

– مساعد مدير مشروع.

– مدير الإنشاءات.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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