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منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في مطار كابول

منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في مطار كابول
http://almnatiq.net/?p=1017318
المناطق - واس:

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات التفجير الإرهابي البشع، الذي وقع اليوم في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، الذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، ومن ضمنهم مدنيون وأطفال.
وقدَّم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.
وأكّدت الأمانة العامة للمنظمة الموقفَ المبدئي الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، مشددةً على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون الدولي لمكافحته.

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