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لأول مرة بالمملكة.. سعوديات يقدن سيارات الأجرة بالأحساء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1017322
المناطق - الأحساء:

تخوض مواطنات في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية تجربة قيادة سيارات الأجرة للمرة الأولى، حيث يُعد ذلك المشروع هو الأول على مستوى المملكة، ويخدم نحو نصف مليون امرأة في المدينة.

وتتوفر خدمة سيارات الأجرة النسائية للطلب اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، وتتسم بالخصوصية والأمان.

وأوضح مالك محطة السيارات “صالح الماجد”، لقناة “الإخبارية”، أن قوام المشروع 500 سيارة، ويخدم جميع الفئات داخل وخارج المملكة، مشيرًا إلى إمكانية توصيل الركاب لدول الخليج ومنطقة الرياض ومدينة الدمام.

وأشارت قائدة إحدى سيارات الأجرة النسائية “منيرة المري” إلى أن خبرتها في القيادة تعود إلى 30 عامًا، لافتة إلى أنه يمكنها قيادة أي نوع من السيارات، بالإضافة إلى قدرتها على إصلاح أعطالها.

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