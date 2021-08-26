غرفة الخرج توقع مذكرة تفاهم لإصدار التأشيرات الدولية

الخرج - أشرف العصيمي

و‏قع رئيس ‎غرفة الخرج الأستاذ عماش بن الدفين مذكرة تفاهم مع شركة VFS Global لإصدار التأشيرات الدولية للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية.

‏وتهدف لتقديم الخدمات للمسافرين لعدد من الدول تسهيلاً على المستفيدين من قطاعي المال والأعمال والمواطنيين والمقيمين في الوقت والجهد، وتعزيزاً للأداء الاقتصادي ، دون التكبد من مشاق السفر .

من جهة اخرى أعلنت غرفة الخرج عن الملتقى الأول للتوظيف الذي سيقام خلال الفترة من 7-8 سبتمبر بمشاركة عدد من الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج أن عدد المشاركة يصل حتى الآن إلى 45 شركة وسيتم طرح أكثر من 1800 وظيفة وهي قابله للزياده مؤكداً أن هذا الملتقى هو لخدمة الشباب من الجنسين.

وأضاف خالد العويدان الأمين العام المكلف أن الملتقى سيقام وفقاً للإجراءات الاحترازية والطاقة الاستيعابية المسموح بها خلال الفترة القادمة.