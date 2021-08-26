“محلي الخرج” يناقش سبل المشاريع التنموية بالمحافظة

الخرج -أشرف العصيمي

عقد المجلس المحلي بمحافظة الخرج اجتماعه الأول في العام ١٤٤٣هـ برئاسة محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح سكرتير المجلس الأستاذ سعد بن مشحن الحربي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي كان أهمها:

– استكمال بحث اللجان الدائمة بالمجلس لمقومات التنمية.

– الإطلاع على تقرير الدراسة المعدة بشأن الاحتياجات التنموية لمحافظات منطقة الرياض وبحث الاستفادة منها في المشاريع التنموية بالمحافظة.

– النظر في تأهيل وادي الثليماء وتوظيف الاستفادة من المياه المعالجة.

– مناقشة حاجة المحافظة لطرق دائرية تخفف ازدام الطرق الداخلية.

– تسليط الضوء على القيمة التاريخية والتراثية لخرز فرزان سعياُ لإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي .