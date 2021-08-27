القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

محليات
“محلي الخرج” يناقش سبل المشاريع التنموية بالمحافظة

“محلي الخرج” يناقش سبل المشاريع التنموية بالمحافظة

منطقة الرياض
غرفة الخرج توقع مذكرة تفاهم لإصدار التأشيرات الدولية

غرفة الخرج توقع مذكرة تفاهم لإصدار التأشيرات الدولية

منوعات
هل تؤثر المضادات الحيوية على طول العمر؟

هل تؤثر المضادات الحيوية على طول العمر؟

دولي

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح
http://almnatiq.net/?p=1017350
المناطق - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

روابط ذات صلة

“إخاء” تشكر القيادة لصدور قرار بشمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي

“إخاء” تشكر القيادة لصدور قرار بشمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي
القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
لأول مرة بالمملكة.. سعوديات يقدن سيارات الأجرة بالأحساء (فيديو)

لأول مرة بالمملكة.. سعوديات يقدن سيارات الأجرة بالأحساء (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*