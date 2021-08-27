احدث الأخبار

” أداء” يُدرب أكثر من 1000 موظف في 80 جهازا عاما لتعزيز الأداء الحكومي
محليات
 تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد 19
الاقتصاد
 القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح
محليات
 “محلي الخرج” يناقش سبل المشاريع التنموية بالمحافظة
منطقة الرياض
 غرفة الخرج توقع مذكرة تفاهم لإصدار التأشيرات الدولية
منوعات
 هل تؤثر المضادات الحيوية على طول العمر؟
دولي
 “إخاء” تشكر القيادة لصدور قرار بشمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي
محليات
 “نادرة وخفيفة”.. دراسة تربط بين لقاحات كورونا والتهاب عضلة القلب
دولي
 250 ألف أفغاني على الأقل تعاونوا مع الأمريكيين لم يتم إجلاؤهم بعد
دولي
 القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 لأول مرة بالمملكة.. سعوديات يقدن سيارات الأجرة بالأحساء (فيديو)
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في مطار كابول
أبرز المواد
” أداء” يُدرب أكثر من 1000 موظف في 80 جهازا عاما لتعزيز الأداء الحكومي

” أداء” يُدرب أكثر من 1000 موظف في 80 جهازا عاما لتعزيز الأداء الحكومي

محليات
تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد 19

تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد 19

الاقتصاد
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

محليات
“محلي الخرج” يناقش سبل المشاريع التنموية بالمحافظة

“محلي الخرج” يناقش سبل المشاريع التنموية بالمحافظة

منطقة الرياض

” أداء” يُدرب أكثر من 1000 موظف في 80 جهازا عاما لتعزيز الأداء الحكومي

” أداء” يُدرب أكثر من 1000 موظف في 80 جهازا عاما لتعزيز الأداء الحكومي
http://almnatiq.net/?p=1017355
المناطق - الرياض

بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” تنفيذ برامجه التدريبية لهذا العام مستهدفاً 80 جهازاً عاماً لتدريب أكثر من 1000 موظف في عدة مواضيع، تأتي في مقدمتها: “الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسة، وتطبيقات في مؤشرات الأداء الرئيسة، والإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، ومنهجيات قياس تجربة المستفيد”، من خلال تنفيذ ما يفوق 53 برنامجاً تدريبياً على مدى ثلاثة أشهر.
ويهدف المركز من خلال هذه البرامج إلى رفع مستوى المعرفة ونشر ثقافة الأداء؛ تعزيزًا لتمكين الجهات الحكومية ومنسوبيها من ممارسة منهجيات الأداء بشكل احترافي.
وأكد المدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية في مركز “أداء” عبدالعزيز العليان بأن البرامج التدريبية تهدف لإثراء المعارف والعلوم في مجال الأداء وقياسه، وتقدم أحدث ممارسات الإدارة الإستراتيجية، إضافة إلى التعرف على منهجية قياس تجربة المستفيد؛ وذلك تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030، التي تحفز على النهوض بالأداء الحكومي.
وأضاف أن البرامج التدريبية التي ينفذها مركز «أداء» تُسهم في صقل المتدربين وتنمية قدراتهم وإثراء معلوماتهم وأساليبهم بالمعرفة العلمية في مجال قياس الأداء وإدارته، وفق مناهج علمية متقدمة، مما ينعكس إيجابياً على الأجهزة العامة ويساعد على توحيد المنهجيات والمفاهيم.
وأوضح المدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية في مركز “أداء” بأن المركز اعتمد عقد برامج تدريبية متخصصة في قياس تجربة المستفيد ومنهجياته، وذلك لأهمية هذا المسار وانعكاسه على جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة العامة للمواطن والمقيم، ودعماً لتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها.
ويعقد مركز “أداء” برامجه التدريبية المستمرة انطلاقاً من المهام المنوطة به في نشر ثقافة قياس أداء الأجهزة العامة ومراجعتها وتحسينها، وتعزيزًا لقدراتها في هذا المجال، واستكمالاً لما يقوم به المركز من أعمال قياس الأداء، التي يصدر على إثرها التقارير والنتائج ربع السنوية حيث تُشارك مع الأجهزة العامة بهدف دعم الأداء الحكومي العام وتحسينه.

 

روابط ذات صلة

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح
“إخاء” تشكر القيادة لصدور قرار بشمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي

“إخاء” تشكر القيادة لصدور قرار بشمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي
القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*