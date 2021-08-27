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الطقس: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات 7 مناطق

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الطقس: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات 7 مناطق

الطقس: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات 7 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1017370
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران ، تبوك) في حين تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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