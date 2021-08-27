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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎164,952‎‏ إصابة جديدة ‏بفيروس كورونا المستجد، و ‏‏‎1,229‎‏ ‏حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية ‏منها، إلى أن ‏عدد ‏الإصابات بالفيروس بلغ ‏‎38,341,339‎‏ إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات ‏‎ ‎‎631,440‎‏ وفاة.‏