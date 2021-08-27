سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164,952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 1,229 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 38,341,339 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 631,440 وفاة.
الولايات المتحدة تسجّل 164952 إصابة مؤكّدة و1229 وفاة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 164,952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 1,229 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
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