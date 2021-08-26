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رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1017374
المناطق - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظات العلا والعيص وبدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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