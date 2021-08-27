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الطقس اليوم.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة بـ 6 مناطق

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رياح نشطة على المنطقة الشرقية..

الطقس اليوم.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة بـ 6 مناطق

الطقس اليوم.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة بـ 6 مناطق
المركز الوطني للأرصاد
http://almnatiq.net/?p=1017382

المناطق – واس

 

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، تبوك) وتنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

وألمح التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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