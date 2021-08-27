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تسارع عمليات الإجلاء من مطار كابل بعد الهجومين الداميين

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تسارع عمليات الإجلاء من مطار كابل بعد الهجومين الداميين

تسارع عمليات الإجلاء من مطار كابل بعد الهجومين الداميين
http://almnatiq.net/?p=1017385
المناطق - وكالات

قال مسؤول أمني غربي في مطار كابل، الجمعة، إن عمليات إجلاء المدنيين من المدينة تسارعت بعد هجومين قرب المطار.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”رويترز”، أن الرحلات الجوية “تقلع بانتظام” من مطار كابل.

وكان البيت الأبيض أعلن الخميس، أن أكثر من 100 ألف شخص تم إجلاؤهم من مطار كابل منذ 14 أغسطس، عشية سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنه “منذ 14 أغسطس، أجلت الولايات المتحدة وساعدت في إجلاء حوالى 100 ألف شخص” من مطار كابل.

وصدر البيان بعد ساعات من هجومين انتحاريين وقع عند إحدى بوابات المطار، وأسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وعشرات المدنيين الأفغان، وتبناه تنظيم “داعش”.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد “تم إجلاء حوالي 7500 شخص من كابل” يوم الخميس على مدار 12 ساعة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال مساء الخميس، إن عمليات الإجلاء من كابل ستتواصل حتى 31 أغسطس، حين سينسحب آخر جندي أميركي من أفغانستان.

 

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“قرار أمني” من طالبان عند بوابات المطارات الأفغانية

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