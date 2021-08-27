قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية وثأرية

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية وثأرية

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قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية وثأرية

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية وثأرية
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المناطق - وكالات

أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا فريق باريس سان جرمان بمواجهة مانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد مع ليفربول، وبرشلونة ضد بايرن ميونيخ وتشلسي مع يوفنتوس.

وتعد هذه المواجهات نارية وثأرية في آن، إذ إن مانشستر سيتي كان قد أخرج سان جرمان من الدور نصف النهائي، في حين خرج برشلونة على يد بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي، بينما كان أتلتيكو مدريد قد تفوق على ليفربول.

وأوقعت القرعة فرق مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني وكلوب بروج البلجيكي في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الثانية فرق أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي وميلان الإيطالي، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق سبورتنغ لشبونة البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني وأياكس الهولندي وبشكتاش التركي.

أما المجموعة الرابعة فضمت إنترناسيونالي الإيطالي وريال مدريد الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني وشيريف المولدوفي.

وضمت المجموعة الخامسة بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني وبنيفكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.

أما المجموعة السادسة فضمت فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي ويونغ بويز السويسري، فيما ضمت المجموعة السابعة فرق ليل الفرنسي وإشبيلية الإسباني وسالزبورغ النمساوي ووولفسبورغ الألماني.

وأخيرا ضمت المجموعة الثامنة فرق حامل اللقب تشلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وزينيت الروسي ومالمو السويدي.

 

 

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