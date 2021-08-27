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إطلاق مصحف إلكتروني لخدمة ذوي الإعاقة البصرية بالحرم المكي

إطلاق مصحف إلكتروني لخدمة ذوي الإعاقة البصرية بالحرم المكي

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صغير الحجم وسهل الاستخدام

إطلاق مصحف إلكتروني لخدمة ذوي الإعاقة البصرية بالحرم المكي

إطلاق مصحف إلكتروني لخدمة ذوي الإعاقة البصرية بالحرم المكي
تدشين مصحف إلكتروني بلغة برايل لخدمة ذوي الإعاقة البصرية بالحرم المكي
http://almnatiq.net/?p=1017407
المناطق - واس:

أطلقت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، مصحفًا إلكترونيًا بهدف خدمة قاصدي المسجد الحرام من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ودشَّنه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصحف الإلكتروني بلغة برايل.

 

ويهدف المصحف الذكي إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق جهاز إلكتروني لقراءة القرآن الكريم بلغة برايل، صغير الحجم وسهل الاستخدام من حيث التنقل بين الصفحات وأرقامها والصور، فيما يغني عن المجلدات الستة الموجودة حاليًا، بحسب بيان رئاسة شؤون الحرمين عبر موقعها الإلكتروني.


كما ستحدد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاحقًا مواقع المصاحف الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها لتسهيل استفادة قاصدي المسجد الحرام من الأشخاص ذوي الإعاقة من مميزاتها.

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