«الموارد البشرية» تحدد طبيعة العمل بالمنشآت الربحية.. وإجراء لمواجهة المخالفين

«الموارد البشرية» تحدد طبيعة العمل بالمنشآت الربحية.. وإجراء لمواجهة المخالفين

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الأعمال التعاقدية تستلزم أجرًا ولا تعتبر من الأعمال التطوعية

«الموارد البشرية» تحدد طبيعة العمل بالمنشآت الربحية.. وإجراء لمواجهة المخالفين

«الموارد البشرية» تحدد طبيعة العمل بالمنشآت الربحية.. وإجراء لمواجهة المخالفين
المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد
http://almnatiq.net/?p=1017429

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، على أن أي عمل للمنشآت الربحية يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق العامل أن يتقاضى أجرًا عنها، ولا يعتبر هذا النشاط من العمل التطوعي.

 

كما أهاب آل حماد بالجميع إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.


مشيرًا أنه حفظًا لحقوق المتطوعين.. يُهيئ نظام #العمل_التطوعي البيئة المناسبة للعمل التطوعي، بما في ذلك تحديد الجهات التي يحق لها طرح الفرص التطوعية.

 

وذكر متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المادة الخامسة عشرة من نظام العمل التطوعي تصرح بأنه لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.

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