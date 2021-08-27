«الموارد البشرية» تحدد طبيعة العمل بالمنشآت الربحية.. وإجراء لمواجهة المخالفين

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، على أن أي عمل للمنشآت الربحية يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق العامل أن يتقاضى أجرًا عنها، ولا يعتبر هذا النشاط من العمل التطوعي.

كما أهاب آل حماد بالجميع إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

نؤكد في @HRSD_SA على أن أي عمل للمنشآت الربحية يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق العامل أن يتقاضى أجرًا عنها، ولا يعتبر هذا النشاط من #العمل_التطوعي،

ونهيب بالجميع لإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911. https://t.co/pblw7tcLdD — متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) August 26, 2021



مشيرًا أنه حفظًا لحقوق المتطوعين.. يُهيئ نظام #العمل_التطوعي البيئة المناسبة للعمل التطوعي، بما في ذلك تحديد الجهات التي يحق لها طرح الفرص التطوعية.

وذكر متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المادة الخامسة عشرة من نظام العمل التطوعي تصرح بأنه لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.