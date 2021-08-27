لم يستخرج منها إلا 8% فقط.. الكشف عن الثروة المعدنية بالمملكة

لم يستخرج منها إلا 8% فقط.. الكشف عن الثروة المعدنية بالمملكة

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لم يستخرج منها إلا 8% فقط.. الكشف عن الثروة المعدنية بالمملكة

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المناطق - الرياض:

صرح المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في المملكة، أن عملية المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي، سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل على مدى ستة أعوام.

 

مضيفًا، أنه من الصعب حصر المعادن الموجودة في المملكة كاملة، ولكن العمل جارٍ على مسوحات جيولوجية مستمرة، ويوجد لدى السعودية ما يزيد على 80 نوعًا من المعادن في مختلف المراحل من الموثوقية ومعرفة المخزون، لكن لم يستخرج إلا نحو 7 أو 8% حتى الآن.

 

كما أشار إلى معلومات مبدئية بأن قيمة المعادن غير المستغلَّة وحدها، قُدّرت بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، مع الأمل أنه قد يُكتشف مزيد من المخزونات المعدنية.

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