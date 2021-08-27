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توضيح من الملحقية الثقافية السعودية بنيوزلندا لـ«رعايا المملكة» بشأن الحالة الأمنية

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توضيح من الملحقية الثقافية السعودية بنيوزلندا لـ«رعايا المملكة» بشأن الحالة الأمنية

توضيح من الملحقية الثقافية السعودية بنيوزلندا لـ«رعايا المملكة» بشأن الحالة الأمنية
الملحقية الثقافية السعودية بنيوزلندا
http://almnatiq.net/?p=1017480
المناطق - وكالات:

صرحت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا، أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت أنه بدءًا من يوم الأربعاء الأول من سبتمبر 2021، ستنخفض الحالة الأمنية إلى المستوى الثالث لجميع المناطق الجنوبية من منطقة أوكلاند.

 

وأضافت الملحقية السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، أن منطقة أوكلاند والمنطقة الشمالية ستستمران على الحالة الأمنية للمستوى الرابع حتى إشعار آخر.

 

وفي السياق، قالت الحكومة النيوزيلندية إن أوكلاند ستظل في المستوى الرابع لمدة أسبوعين إضافيين. مضيفة «في نهاية هذا الأسبوع، من المهم أن يبقى الجميع في منازلهم لوقف انتشار دلتا. يجب الخضوع للفحص لأي شخص تظهر عليه الأعراض في أي مكان في نيوزيلندا».

 

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