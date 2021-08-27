وظائف شاغرة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية.. إليكم شروط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى.

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمنطقة الرياض لحمل البكالوريوس والمؤهلات العليا.

الوظائف المطلوبة في السكة الحديد

أخصائي أول اتصالات الشركات تنظيم الفعاليات Corporate Communications Senior Specialist (Event Management): بكالوريوس علاقات عامة، إدارة أعمال، تسويق أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

أخصائي تطوير التكاليف الاستراتيجية Strategic Cost Improvement Specialist: بكالوريوس أو ماجستير مالية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

مدير إدارة عمليات العقارات Real Estate Operations Director (Hard Facilities): بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، تسويق أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 7 سنوات منها 5 سنوات في نفس المجال.

مدير إدارة مراقبة وتخطيط الميزانية Budget Planning and Control Director: بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، مالية وشهادة مهنية (CFA) أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 في وظيفة قيادية.

شروط التقديم في وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية

من أبرز الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية.

والخبرة في مجال الوظيفة الشاغرة المتقدم اليها متفاوتة بحسب المطلوب لكل وظيفة.