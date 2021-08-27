هيمنة سعودية وسط تواصُل مكاسب تجارة البولي بروبيلين

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هيمنت السعودية بأكبر حصص من الإنتاج بالأسواق الآسيوية في تجارة البولي بروبيلين، وفي 20 أغسطس، قلص تاجر صيني عروض البولي بروبيلين للرافيا المحلية، وراقب السوق وكيف يتفاعل المشترون مع هذه العروض، في ظل عقد عديد الصفقات المبرمة. فيما يتساءل المراقبون هل هناك أي مشترين مهتمين بما يكفي لأخذ هذه الشحنات؟، وعلى أي مستوى يقف السعر النهائي؟.

وبحسب “سيسمنت”، تم الإبلاغ عن تمكن تاجر صيني من بيع شحنات البولي بروبيلين للرافيا، والفيبر إلى المكسيك بسعر 1.630-1.640 دولاراً للطن. في وقت، نجح الموردون الصينيون في إبرام صفقات في سوق التصدير.

وبالعودة للأسبوع الذي بدأ في 9 أغسطس، انخفضت عروض شحنات البولي بروبلين المحلية في الصين بين 50-200 يوان صيني للطن (8-31 دولاراً للطن) حسب الدرجة، لكن في الأسبوع الماضي، ارتفعت عروض استيراد البولي بروبلين عبر جميع الفئات لشحن سبتمبر من منتج كوري جنوبي بزيادة 30 دولارًا للطن على أساس المقارنة الشهرية، وهو ما كان بعيدًا عن توقعات المشترين.

وحاول بعض المشترين تقديم عروض أسعار عند نفس مستوى الشهر الماضي. في وقت، يجد معظم المحولين صعوبة في تصدير المنتجات النهائية وسط توافر الحاويات المحدود وارتفاع تكاليف الشحن البحري، بالنظر إلى المستقبل، رأى غالبية اللاعبين في السوق أن عروض البولي بروبلين في الصين ستظل مستقرة على المدى القريب بما يتماشى مع الطلب الثابت، ومع ذلك، من المتوقع أن يتحسن الطلب على البولي بروبلين في سبتمبر بسبب موسم الذروة التقليدي، والذي سيدعم أيضًا ارتفاع الأسعار.

وفي الأسبوع الماضي، تلقى المحولون الماليزيون عروضاً للرافيا تسليم في أغسطس من منتج محلي بزيادة قدرها 350 رينجت ماليزي للطن (83 دولارًا للطن) على المقارنة الشهرية، فيما حافظ المنتج الفلبيني الرائد للبولي أوليفينات على أن البولي بروبلين يقدم استقرارًا في المقارنة الأسبوعية الأسبوع الماضي، فيما انخفضت عروض استيراد البولي بروبلين من تاجر تايلاندي الأسبوع الماضي منذ أن طلب المشترون عروضاً أقل.

كانت عروض استيراد البولي بروبلين من الشرق الأوسط إلى المنطقة نادرة الأسبوع الماضي، قدم بعض التجار في المنطقة استفسارات إلى المنتجين السعوديين، لكن لم يتم تقديم أي تعليقات حتى الآن، ورد أن الطلب على مادة البولي بروبيلين في المنطقة كان ضعيفًا وسط القيود المفروضة على الحركة.

وفي أسواق شرق جنوب آسيا في الأسبوع الماضي، لم تتغير معظم عروض البولي بروبلين عبر درجات مختلفة في أسواق ماليزيا والفلبين إلى حد كبير كما ورد الأسبوع الماضي، لا تزال عروض تسليم أغسطس في ماليزيا متاحة لأن المنتج المحلي لم يبع التخصيص حتى الآن، بينما عادة في ذلك الوقت يتم بيع جميع التخصيصات.

في سوق الاستيراد، قدم بعض المشترين الفلبينيين عطاءات لشحنات فيتنامية تتراوح ما بين 10-20 دولارًا للطن أقل من مستويات العرض الأولية، بينما أبرمت بعض صفقات الشحنات الماليزية في الفلبين عند 10 دولارات للطن و20 دولارًا للطن أقل من مستويات العرض الأولية. قبل أسبوع، كان الطلب على البولي بروبلين في المنطقة بطيئًا حيث ظل قطاع الأعمال بطيئًا بسبب الوباء، فيما لا تزال المشاعر تميل بشدة نحو الاتجاه الهبوطي، مع توقع تحسن ملحوظ للأسبوع المقبل في ظل نشاط الصفقات.

وفي السوق الهندية، زادت عروض استيراد الرافيا من فيتنام والصين بمقدار 10 دولارات للطن على أساس المقارنة الأسبوعية أو 100 دولار للطن أعلى من مستوى الشهر الماضي. فيما يستفهم المشترون عن مدى استمرارية هذا الاتجاه الصعودي هذا الأسبوع، في وقت، ظل توافر شحنات البولي بروبلين الفورية في السوق المحلية ضيقًا الأسبوع الماضي، والتي أصبحت مشكلة رئيسة منذ يونيو، واستأنفت شركة ريلاينس إندستريز ليمتد الهندية، الإنتاج في مصنعها للبولي بروبيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن يومياً في 19 أغسطس، مما تساهم في تحسن العرض.

قبل أسبوع، ارتفع الطلب على مادة البولي بروبيلين في الهند بسبب موسم الأعياد المقبل. وبالمثل، تحسن الطلب على المنتجات النهائية من المستخدمين النهائيين في سوق التصدير، مثل أوروبا، والولايات المتحدة. ومع ذلك، توقعت بعض المصادر أن الموجة الثالثة من تفشي الوباء في الهند قد تثبط معنويات الشراء.

وفي أستراليا ونيوزيلندا، يعتزم منتج تايلاندي الإفراج عن قائمة أسعار الشحن لشهر أكتوبر إلى أستراليا في المدى القريب. وبالمثل، من المتوقع أن يعلن المنتجون في الشرق الأوسط عن قائمة الأسعار الجديدة لشحنات البولي بروبلين إلى أستراليا بعد 20 أغسطس، لا يزال الطلب على راتنجات البولي بروبلين في أستراليا ثابتًا، مدفوعًا بشكل أساسي بموسم الذروة التقليدي.