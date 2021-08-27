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قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهم

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهم
http://almnatiq.net/?p=1017501
المناطق - وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار على مركبتهم وانقلابها في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة وقامت بمطاردتها داخل بيت فجار، مشيرةً إلى انقلابها وإصابة من فيها، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب وتقديم الإسعافات الأولية، قبل اعتقالهم .
من جهةً أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طفلا من قرية دير نظام شمال غرب رام الله بعد مداهمة منزل ذوية، فيما اندلعت مواجهات في القرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

 

 

 

 

 

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