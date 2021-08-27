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الكويت تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية في أفغانستان

الكويت تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1017510
المناطق - وكالات

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول في جمهورية أفغانستان الإسلامية وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، على موقف الكويت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، داعية لمضاعفة الجهود الدولية لمحاربة هذه الأعمال الإجرامية وتخليص البشرية من شرورها.
وعبرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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