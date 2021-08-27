حصيلة كارثية في الضحايا.. نقل 95 جثة لأفغانيين من موقع الانفجار بكابل

المناطق - وكالات:

حول التضارب بالأنباء عن عدد ضحايا تفجيري كابل بالأمس، صرحت أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول من طالبان أن 95 جثة لأفغانيين نُقلت من موقع الحادث في الانفجارين في كابل.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القيادة الأمريكية المركزية كينيث ماكنزي أن 12 عسكريًا أمريكيًا قتلوا وجرح 15 آخرون في هجوم مطار كابل الخميس، الذي نفذه تنظيم “الدولة الإسلامية” وفقًا لماكنزي. كما خلّف الانفجاران قتلى وجرحى في صفوف الأفغان لم تُعرف أعدادهم حتى الآن.

وأوضح ماكنزي أن “عددا من المدنيين الأفغان قتلوا وجرحوا خلال الهجوم”. ولفت إلى أن الجسر الجوي سيستمر رغم الهجوم الذي نفذه تنظيم “الدولة الإسلامية” على مطار كابول وأدى إلى مقتل 12 عسكريًا أمريكيًا.

وقال الجنرال الأمريكي: “نواصل تنفيذ مهمتنا الأولى وهي إخراج أكبر عدد من الأشخاص من أفغانستان”، مضيفًا أن “تنظيم الدولة الإسلامية لن يثنينا عن إنجاز هذه المهمة”.