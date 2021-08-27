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«منصور الرقيبة» معلقًا على قرار “التجارة” بمعاقبته: «الدنيا دروس» (فيديو)

«منصور الرقيبة» معلقًا على قرار “التجارة” بمعاقبته: «الدنيا دروس» (فيديو)

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«منصور الرقيبة» معلقًا على قرار “التجارة” بمعاقبته: «الدنيا دروس» (فيديو)

«منصور الرقيبة» معلقًا على قرار “التجارة” بمعاقبته: «الدنيا دروس» (فيديو)
مشهور "سناب شات" منصور الرقيبة
http://almnatiq.net/?p=1017536
المناطق - الرياض:

عبر مشهور “سناب شات” منصور الرقيبة، عن رضاه بقرار وزارة التجارة بتغريمه 200 ألف ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان الإلكتروني لمدة شهرين، مقدماً شكره لوزارة العدل على إصدار المحكمة المختصة هذا الحكم الصائب، ولوزارة التجارة لحرصها على المستهلكين.

وقال الرقيبة إن هذا الحكم “مثل العسل على لساني”؛ لأنه يصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أنه سدد الغرامة المذكورة ونفذ حكم الإيقاف لشهرين.

وأضاف أنه بشر يصيب ويخطئ، ويتعلم من مثل هذه الدروس، و”الدنيا تدوس، والأمر سهل، والحمد لله على كل حال، وهذه الدنيا كل دقّة بتعليمة”، بحسب تعبيره

وأعرب عن أمله أن يكون الحكم الصادر بحقه درساً لزملائه المشاهير، بأن يتأكدوا من صحة الإعلان بنسبة 100% قبل نشره على حساباتهم، مضيفا أنه يؤيد سن إجراءات لتنظيم إعلانات المشاهير.

وكانت وزارة التجارة قد نشرت أمس قراراً بحق أحد المشاهير؛ لمخالفته نظام التجارة الإلكترونية، عن طريق نشره إعلانات على “سناب شات” حول منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وغرمته 200 ألف ريال، إضافةً إلى الإيقاف عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني بشكل مؤقت لمدة شهرين.

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