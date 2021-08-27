الخطوط السعودية تعلن قرارًا مهمًا بشأن الرحلات الداخلية

المناطق - واس:

صرحت الخطوط السعودية باستخدام السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية بدءًا من سبتمبر المقبل.

كما أوضحت بأن هذا القرار جاء بعد حصولها على الموافقة من هيئة الطيران المدني، مبينة أن الزيادة في السعة المقعدية على الرحلات الداخلية ستبلغ نسبة 52%.

وكانت السعة المقعدية الأسبوعية للرحلات الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد ، وستصبح بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية ما يزيد على (372) ألف مقعد، كما يتم عبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.