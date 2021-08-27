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النمر: 8 أسباب تؤدي لحدوث جلطات القلب تحت سن الخمسين

النمر: 8 أسباب تؤدي لحدوث جلطات القلب تحت سن الخمسين
جلطات القلب
http://almnatiq.net/?p=1017550
المناطق - الرياض:

قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن هناك 8 أسباب قد تؤدي لحدوث جلطات بالقلب تحت سن الخمسين.

 

وذكر أن ارتفاع الكولسترول والتدخين وعدم التحكم بالضغط يسببون الجلطة القلبية وكذلك عدم التحكم بالسكري.

 

وأضاف استشاري وأستاذ أمراض القلب، أن الأسباب تشمل أيضًا التوتر النفسي أو الاجتماعي وقلة الرياضة وقلة تناول الخضار والفواكه وتعاطي الكبتاجون أو الكوكايين أو الحشيشة.

 

وحذر من خطورة تناول المعسل يوميا؛ لأنه قد يسبب ارتجاعًا في المريء، وكحة، وضيقًا في التنفس، وخفقانًا في القلب وارتفاعًا لضغط الدم، والتهاب اللثة وتساقط الأسنان، وجلطات الدماغ.

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