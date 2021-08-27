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رئيس النصر يحسم الجدل حول إقالة مينيز (فيديو)

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رئيس النصر يحسم الجدل حول إقالة مينيز (فيديو)

رئيس النصر يحسم الجدل حول إقالة مينيز (فيديو)
مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر
http://almnatiq.net/?p=1017551
المناطق - الرياض:

كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن سبب تراجع الآداء الخاص بفريقه أمام الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال آل معمر، إن مستوى الفريق الأول لكرة القدم في المباريات التي أقيمت مؤخرًا لم يكن جيدًا، وأن من حق الجماهير أن تغضب وتنتقد، نافيًا الشائعات التي أثيرت مؤخرًا بشأن إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، بسبب تذبذب نتائج الفريق، مشددًا على أن الحديث في هذا السياق عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال، خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية”: “كلنا مقصرون، سواء أنا أو اللاعبون، أو المدرب في المباراة التي أقيمت أمام الفيصلي”.

وأشاد “آل معمر” بأداء الفريق في الدقائق الأخيرة من مباراة يوم أمس أمام نظيره التعاون، والتي أنتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد رئيس النصر أن بنسبة 90% لن يكون هناك تغييرات باللاعبين بالفترة الحالية، متمنيًا التوفيق للفريق في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

 

يذكر أن النصر سجل هذا الموسم أول خسارة له أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف في ثاني جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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