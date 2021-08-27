رئيس النصر يحسم الجدل حول إقالة مينيز (فيديو)

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن سبب تراجع الآداء الخاص بفريقه أمام الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال آل معمر، إن مستوى الفريق الأول لكرة القدم في المباريات التي أقيمت مؤخرًا لم يكن جيدًا، وأن من حق الجماهير أن تغضب وتنتقد، نافيًا الشائعات التي أثيرت مؤخرًا بشأن إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، بسبب تذبذب نتائج الفريق، مشددًا على أن الحديث في هذا السياق عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال، خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية”: “كلنا مقصرون، سواء أنا أو اللاعبون، أو المدرب في المباراة التي أقيمت أمام الفيصلي”.

وأشاد “آل معمر” بأداء الفريق في الدقائق الأخيرة من مباراة يوم أمس أمام نظيره التعاون، والتي أنتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد رئيس النصر أن بنسبة 90% لن يكون هناك تغييرات باللاعبين بالفترة الحالية، متمنيًا التوفيق للفريق في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مسلي آل معمر : – رئيس نادي النصر :

بنسبة 90% لن يكون هناك تغييرات باللاعبين بالفترة الحالية.

الحصاد الرياضي …@musalli9 pic.twitter.com/0rbwhVPk4n — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) August 26, 2021

يذكر أن النصر سجل هذا الموسم أول خسارة له أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف في ثاني جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.