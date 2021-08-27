احدث الأخبار

أمانة الشرقية تستحدث آلية المسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة
المنطقة الشرقية
 إطلاق نار في كوريا الشمالية.. والأمم المتحدة تطلب توضيحا
دولي
 دراسة دولية : “مدرستي” السعودي نموذج عالمي فريد بالمقارنة مع أفضل المنصات في 174 دولة
محليات
 أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان
منطقة جازان
 التعاون الإسلامي تدين استمرار المحاولات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة
محليات
 تكليف اللواء ركن بندر أبوحيمد قائداً للواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالقصيم
منطقة القصيم
 مشاهد تحبس الأنفاس.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة (فيديو)
أهم الاخبار
 السجن 50 عامًا لمشعوذين قتلا طفلة بحثًا عن «كنز» في المغرب
دولي
 الجوازات: شرط وحيد لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها
محليات
 أبرزها التدخين.. استشاري يحدد 8 أسباب تؤدي لحدوث جلطات القلب
صحة
 مقابل شرطين.. مواطن يعفو عن قاتل نجله ويرفض الحصول على الدية بالطائف (فيديو)
أبرز المواد
 الخطوط السعودية تعلن قرارًا مهمًا بشأن الرحلات الداخلية
أهم الاخبار
أمانة الشرقية تستحدث آلية المسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة

أمانة الشرقية تستحدث آلية المسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة

المنطقة الشرقية
إطلاق نار في كوريا الشمالية.. والأمم المتحدة تطلب توضيحا

إطلاق نار في كوريا الشمالية.. والأمم المتحدة تطلب توضيحا

دولي
دراسة دولية : “مدرستي” السعودي نموذج عالمي فريد بالمقارنة مع أفضل المنصات في 174 دولة

دراسة دولية : “مدرستي” السعودي نموذج عالمي فريد بالمقارنة مع أفضل المنصات في 174 دولة

محليات
أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان

أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان

منطقة جازان

الجوازات: شرط وحيد لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها

الجوازات: شرط وحيد لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها
الجوازات توضح مدة تأشيرات الخروج والعودة..
http://almnatiq.net/?p=1017576
المناطق - الرياض:

رد الحساب الرسمي للجوازات على استفسار أحد المستفيدين: “هل مدة تأشيرة الخروج والعودة تُحسب من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الخروج؟”. للتذكير بمدة تأشيرات الخروج والعودة.

 

وأجاب الحساب على «تويتر»: “مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر”. “أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».

 

وأشارت الجوازات إلى أن «التعليمات تشترط لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها».

روابط ذات صلة

ما مصير الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد الإصابة بالفيروس؟ الصحة تجيب

ما مصير الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد الإصابة بالفيروس؟ الصحة تجيب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*