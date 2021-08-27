الجوازات: شرط وحيد لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها

المناطق - الرياض:

رد الحساب الرسمي للجوازات على استفسار أحد المستفيدين: “هل مدة تأشيرة الخروج والعودة تُحسب من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الخروج؟”. للتذكير بمدة تأشيرات الخروج والعودة.

وأجاب الحساب على «تويتر»: “مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يومًا)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر”. “أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».

وأشارت الجوازات إلى أن «التعليمات تشترط لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها».