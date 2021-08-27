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مشاهد تحبس الأنفاس.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة (فيديو)

مشاهد تحبس الأنفاس.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة (فيديو)

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مشاهد تحبس الأنفاس.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة (فيديو)

مشاهد تحبس الأنفاس.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة (فيديو)
صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1017594
المناطق - الرياض:

سجلت عدسة أحد المصورين لحظة ضرب صاعقة برج الساعة بمكة المكرمة، مساء أمس الخميس، في مشهد هائل

 

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، الخميس، تنبيهات بأمطار رعدية بعدد من المناطق، ورياح نشطة وسحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بأخرى.

وقال المركز إن عدداً من محافظات مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان ستشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في عسير من الساعة الـ10 صباحاً وفي جازان والباحة من الـ11 صباحاً، وفي مكة من 12 ظهراً، وفي المدينة عند الـ1 ظهراً، وتستمر في جميعها حتى العاشرة مساءً.

وأبان أن عدداً من محافظات مناطق (مكة المكرمة وجازان وتبوك) ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة في مكة المكرمة تبدأ عند الـ12ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً، أما في جازان فتبدأ 12 ظهراً وفي تبوك 2 ظهراً، وتستمر في جميعها حتى الثامنة مساءً.

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