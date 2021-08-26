تكليف اللواء ركن بندر أبوحيمد قائداً للواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالقصيم

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صدر قرار بتكليف اللواء ركن بندر أبوحيمد ، قائداً للواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص في القصيم.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، اللواء أبو حيمد وأشاد بكفاءة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن ، مؤكداً ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – والاهتمام بتطويرها .

كما اطلع سمو أمير القصيم على مجريات الأعمال المناطة به , فيما أكد اللواء ركن أبو حيمد بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة .