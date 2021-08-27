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شبح الموت يهدد حياة العابرين على طريق أبو حدرية

شبح الموت يهدد حياة العابرين على طريق أبو حدرية

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أمانة الشرقية تستحدث آلية المسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة

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شبح الموت يهدد حياة العابرين على طريق أبو حدرية

شبح الموت يهدد حياة العابرين على طريق أبو حدرية
طريق أبو حدرية
http://almnatiq.net/?p=1017601
المناطق - وكالات:

معاناة مستمرة منذ أربعة عقود وتاريخ طويل من الحوادث المأساوية في طريق “أبو حدرية” شرق السعودية، الرابط بين الشرقية ذهابا للكويت والبحرين، على طول يتجاوز 350 كلم.

 

غابت عن هذا الطريق وسائل السلامة مع طبقاته الأسفلتية المتردية، وكثرة التحويلات على امتداد الطريق، كان هذا سببًا في رفع مستشفيات المنطقة من حالة تأهبها؛ لاستقبال ضحايا الحوادث الخطيرة يوميا، وقد بقي أحد المرضى -سوري الجنسية- في أحد مستشفيات المنطقة 25 عامًا بسبب حادث على هذا الطريق، حسبما أفادت العربية.

 


45 ألف مركبة تتعرض لخطر الحوادث المرعبة يوميا على طريق “أبو حدرية”.

 

فيما أبرمت وزارة النقل 11 عقدًا للصيانة الجذرية لتصحيح أوضاع الطريق وإنقاذ حياة عابريه، ورغم مرور 40 عامًا على إنشائه إلا أن المعاناة مستمرة والمخاوف تتضاعف. يُذكر أن طريق أو حدرية افتٌتح عام 1980م ولا تزال حوادثه مستمرة.

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