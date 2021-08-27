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التعاون الإسلامي تدين استمرار المحاولات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة

التعاون الإسلامي تدين استمرار المحاولات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة

محليات
تكليف اللواء ركن بندر أبوحيمد قائداً للواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالقصيم

تكليف اللواء ركن بندر أبوحيمد قائداً للواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالقصيم

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التعاون الإسلامي تدين استمرار المحاولات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة

التعاون الإسلامي تدين استمرار المحاولات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=1017605
المناطق - واس:

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له اليوم، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مشيداً بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة “مفخخة” كانت متجهة إلى مدينة خميس مشيط.

وجدد العثيمين، التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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