المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول ، على مدينة جيزان و محافظات صبيا ، والحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و العارضة، وفيفا، و هروب، و أبو عريش، و أحد المسارحة، و الطوال، و صامطة ، والمناطق الساحلية والطرق المفتوحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.