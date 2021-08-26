نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول ، على مدينة جيزان و محافظات صبيا ، والحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و العارضة، وفيفا، و هروب، و أبو عريش، و أحد المسارحة، و الطوال، و صامطة ، والمناطق الساحلية والطرق المفتوحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول ، على مدينة جيزان و محافظات صبيا ، والحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و العارضة، وفيفا، و هروب، و أبو عريش، و أحد المسارحة، و الطوال، و صامطة ، والمناطق الساحلية والطرق المفتوحة.
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